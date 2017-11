Anunt de ultima ora! Hagi, gata sa vanda Viitorul: "Vrea 7 milioane de euro!" Lovitura uriasa pregatita in Liga 1

Gica Hagi spera sa obtina o suma importanta pentru pachetul minoritar de la Dinamo.

Fostul director general de la Viitorul, Narcis Raducan, a anuntat ca Gica Hagi vrea sa vanda pachetul minoritar de la Viitorul pentru o suma importanta - 7 milioane de euro! Asta in conditiile in care Ionut Negoita cere o suma mult mai mica pentru a vinde in totalitate Dinamo!

"Am inteles ca Hagi vrea sa vandă 49% din Viitorul, iar pachetul minoritar este de 7 milioane de euro" a spus Narcis Raducan la Digi Sport.

Nu este prima data cand Gica Hagi intentioneaza sa vanda 49% din Viitorul. In 2016, "regele" cerea insa 9 milioane de euro din clubul care urma sa castige titlul.