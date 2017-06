Anunt de ULTIMA ORA de la TAS. Putem avea o noua campioana la tragerea la sorti din Champions League. Ce spune Steaua

Steaua e sigura ca va merge pe ruta campioanelor in drum spre grupele Champions League!

Presedintele Argaseala spune ca TAS va da verdictul pana la tragerea la sorti a turului 3 preliminar. Steaua poate deveni campioana in locul Viitorului.

"La TAS, apararea e facuta de noi. Acum asteptam apararile facute de celelalte trei parti: Federatia, Liga si Viitorul. Apoi va fi fixat termenul pentru judecata. Noi am cerut judecarea in regim accelerat, dar Viitorul nu a fost de acord. S-a recurs la regimul normal. Chiar si asa, ne incadram in timp, se va da verdictul pana la tragere", a spus Argaseala.

Liga 1 incepe pe 14 iulie, ziua in care are loc si tragerea la soti pentru turul 3 preliminar al Champions League.