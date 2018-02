Anunt de ultima ora al lui Becali! Ce se intampla cu Alibec si cine va apara la Steaua in playoff

Becali a stabilit strategia pentru playoff alaturi de antrenorul Dica si de directorul sportiv MM Stoica.

Echipa se va baza de saptamana viitoare din nou pe Alibec, recuperat dupa accidentarea suferita inaintea dupa meciul cu Gaz Metan. Becali anunta ca Vlad nu va fi trecut pe banca nici la jocul de cupa cu Hermannstadt, de miercuri (18:30, live la PRO TV). Patronul lasa insa de inteles ca Balgrdean va fi optiunea numarul 1 pentru meciurile decisive din play-off.

"Intr-o saptamana, Alibec poate juca. Si acum poate, dar nu vrem sa riscam. Balgradean poate juca oricand. Noi n-am vrut sa-l demoralizam pe copil, pe Vlad, nu vrem sa-l intoarcem din gloria asta a lui. Vlad a aparat bine aseara, probabil va fi titular si in Cupa, la Sibiu. Nu ma intereseaza Cupa, nu vorbesc de asta. Campionatul e totul petru mine. Balgradean poate apara oricand, in orice moment. Doua puncte nu sunt multe in campionat, vom vedea ce-o sa facem cu CFR. Doua puncte sunt multe la meciul direct. Daca te bat, fac 5 puncte peste si gata, la revedere. Dar cand ii bati tu, te duci peste ei", a spus Becali.