Anunt BOMBA: inca doua echipe importante sunt la un pas sa DISPARA! Situatie exploziva in Romania

Dupa abandonul Olimpiei, inca doua cluburi importante din B sunt la un pas sa se desfiinteze!

Foresta si ASA Tg Mures au zilele numarate. Daca pentru fosta vicecampioana din Ardeal problemele erau mai vechi, la Foresta situatia a luat foc in ultimele zile. Mai multi dintre membrii staff-ului tehnic, dar si oameni din conducere si-au anuntat in bloc demisia. Cu totii sustin ca nu au fost platiti de luni bune si ca echipa nu are cum sa reia campionatul in actualele conditii! De vina ar fi actualul presedinte,

ASA si-a pierdut aproape toti jucatorii, iar viitorul echipei se masoara in zile.

La Foresta, doar doi dintre cei trei investitori care au salvat clubul in toamna au mai ramas aproape de echipa, insa nu par dispusi sa mai dea bani. Cel de-al treilea patron, un moldovean, a renuntat la asociere. El era cel care platise majoritatea datoriilor catre ANAF in septembrie, cand Foresta a fost la un pas sa se retraga din cauza unei gauri de 200 000 de euro.



In cazul in care situatia nu e salvata pe ultima suta de metri, Liga a 2-a risca sa se reia cu doar 17 din cele 20 de cluburi care au inceput campionatul!