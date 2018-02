Anunt BOMBA in aceasta dimineata! Gigi Becali negociaza cu un jucator care a fost titular in finala Europa League! Pe cine vor sa transfere

Steaua incearca sa aduca un inlocuitor important pentru Nita.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ramasa fara Florin Nita, vandut la Sparta Praga pentru 2 milioane de euro, Steaua incearca sa dea o lovitura importanta pentru a incerca sa castige titlul in acest sezon in Liga 1! Din informatiile www.sport.ro, Steaua negociaza in aceasta dimineata cu cei de la Besiktas pentru imprumutul goalkeeperului Denys Boyko!

Steaua vrea sa-l aduca sub forma de imprumut pe Boyko si sa plateasca o parte din salariu. Acesta este aspectul la care se negociaza, ucraineanul de 30 de ani castigand 60.000 de euro pe luna la Besiktas, club care si-ar dori sa scape macar de jumatate din salariu, in timp ce Steaua se ofera sa plateasca mai putin.

Denys Boyko a fost crescut de Dinamo Kiev insa marea sa performanta a fost realizata cu cei de la Dnipro Dnipropetrovsk, echipa cu care a ajuns in finala Europa League in sezonul 2014/2015, jucand 18 partide in acea campanie europeana a lui Dnipro. El a fost nominalizat la echipa UEFA a anului datorita faptului ca a primit doar 0.75 goluri pe meci, fiind la concurenta cu Joe Hart, Gianluigi Buffon si Manuel Neuer. Besiktas l-a cumparat in 2016 cu 3.3 milioane de euro, fiind insa imediat imprumutat la Malaga. Nu s-a impus in Spania si nici dupa revenirea la Besiktas astfel ca turcii vor sa-l trimite sub forma de imprumut la alta echipa.

Venirea lui Boyko nu ar schimba datele problemei pentru Europa League, lista catre UEFA fiind deja trimisa de Steaua cu Andrei Vlad si Stancioiu ca variante de portar pentru Nicolae Dica.