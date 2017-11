ANUNT BOMBA! Dinamo l-a pierdut pe Costache in fata unei rivale din Liga 1

Valentin Costache schimba echipa dupa numai cateva luni ca titular la Dinamo in Liga 1!

Mijlocasul ofensiv ani s-a inteles cu CFR Cluj si va ajunge la echipa lui Dan Petrescu in iarna, anunta Digisport.

Costache, 19 ani, era vazut drept una dintre loviturile de viitor ale lui Dinamo pentru piata externa, insa Negoita a preferat sa nu mai astepte si a acceptat prima oferta concreta.

In acest sezon, Costache a jucat 14 meciuri si a inscris de 3 ori pentru Dinamo.



Costache a debutat in Liga 1 chiar intr-un meci cu CFR Cluj (1-1) pe 20 decembrie 2015, cu Mircea Rednic antrenor. Fotbalistul a fost apoi imprumutat la Afumati, in B, iar in vara a fost adus de Contra inapoi in Stefan cel Mare si promovat intens in prima echipa.

"Costache e unul dintre jucătorii pe care mi i-am dorit. E un jucător pe care multe echipe l-ar vrea pe teren, un băiat care nu joaca neaparat pentru a bifa regula Under 21. E tanar, are calitati. E un baiat de viitor! Va pot cofirma transferul lui, dar toate detaliile le veti afla la inceputul anului viitor, ca atunci incepe perioada de transferuri pentru partea a doua a campionatului", a spus presedintele de la CFR, Iuliu Muresan, pentru Gazeta Sporturilor.

"Confirm transferul lui Costache. Va veni la CFR din 2018", a confirmat si managerul lui CFR, Bogdan Mara, pentru Gazeta.