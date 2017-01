DECLARATIE BOMBA al lui Piturca: "Steaua a fost furata! Becali trebuie sa plateasca!" Ce spune de echipa armatei

Piturca vrea sa se implice in proiectul noii echipe a CSA si spune ca Becali s-ar putea trezi cu o surpriza uriasa in viitorul apropiat.

'Steaua Armatei sa joace in prima liga!" - cere Piturca. Fostul selectioner are de gand sa contribuie la succesul noii echipe.

"Daca s-a decis ca echipa lui Becali nu are dreptul de a juca in Liga 1, atunci clubul Armatei ar trebui sa fie inscris imediat in prima divizie, trebuie sa-si faca repede echipa. Eu imi doresc ca Steaua sa redevina a suporterilor! Nu mai e a suporterilor de cand a venit Becali si a avut impact puternic in fotbalul romanesc! Exemplul lui negativ a fost luat si de alti investitori: Mititelu, Borcea, Iancu..

O parte din vina o am si eu pentru ca l-am adus la Steaua si apoi nu mai puteam sa antrenez de el! Cu un astfel de om nu poti sa antrenezi. Acum el face echipa, schimbarile si transferurile. Becali santajeaza oamenii pe care ii aduce la Steaua, iti doresti sa antrenezi Steaua si accepti multe. La un moment dat nu mai poti si iti dai demisia. Cred ca a venit timpul ca Gigi sa plateasca pentru toate astea. Nu trebuie sa ne multumim cu echipa in liga a 4-a.

Trebuie sa revenim in prima liga, pentru ca de acolo a fost furata echipa. Eu o sa pun pe tapet acest lucru pentru ca oricum n-am ce face. O sa-i bat la cap si pe altii sa se implice. Trebuie sa facem totul ca aceasta echipa sa existe!", a spus Piturca la DolceSport.