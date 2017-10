Anunt BOMBA al lui Becali: oferta de 10 milioane pentru Alibec: "In meciul cu Beer Sheva, il iau de mana si-l bag eu in teren!"

Becali a anuntat ca ofertele continua sa vina pentru Alibec, desi atacantul a fost trimis la echipa a doua!

Alibec va fi iertat de patron si impus in primul 11 chiar daca Dica se opune. Becali vrea sa-l aiba neaparat pe Alibec in teren la returul cu Beer Sheva, de peste doua saptamani.

"Amenda de 25% doar i-o arat si o pun in aplicare numai cand vreau eu. Si ieri am primit un telefon, cineva s-a interesat de el! Pe aia din strainatate nu-i intereseaza altceva decat jucatorul Alibec. Ei cred ca aici face ce face ca are 20 000 pe luna. Poate altii au alte metode de antrenament, alte metode de educat. Pana la urma, nu-i mare lucru ce-a facut, a dat intr-o usa! Becali nu minte. Poate se gandesc asa: daca ii dau 1,5 milioane, doua milioane de euro salariu, n-o sa mai faca ce face in Romania!

Va spun: la ora asta are oferte. A venit un om si mi-a zis ca pe 9 noiembrie vine cu oferta de 10 milioane. Pe 10 milioane, il dau! Daca intram in Liga Campionilor, ceream 20. Nu ma pricep sa fac afaceri eu... Oferta e de 10 milioane curate, fara conditii. E in lire, nu in euro! Il dau, dar ca sa-l dau trebuie sa joace... Daca Dica nu-l primeste pana atunci... eu cred ca are intelepciune si-l primeste, totusi. Daca Dica nu-l primeste cu Beer Sheva, il primesc eu! Il iau de mana si-l bag in teren", a spus Becali la Digisport.