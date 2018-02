ANUNT BOMBA al lui Becali la miezul noptii: vrea sa faca transferul de 3 milioane de euro! Singurii 3 jucatori care l-au multumit la Medias

Gaz Metan 1-2 Steaua | Becali planuieste o lovitura uriasa in fata unei rivale daca Steaua va continua sa-l dezamageasca.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00

Becali are de gand sa achite clauza de 3 milioane de euro pentru a-l lua pe Alex Baluta de la Craiova! Patronul Stelei va lua decizia dupa derby-urile cu CFR si Dinamo si dupa cele doua meciuri cu Lazio din Europa League. Perioada de transferuri in Romania tine pana la finalul lui februarie.

Becali spune ca doar Budescu, Pintilii si Teixeira l-au multumit in meciul de la Medias. Pustii Nedelcu si Man l-au suparat. Au fost invizibili cu Gaz Metan.

"Am avut ocazii, am dominat jocul, am avut controlul jocului. Noi am avut ocazii, nu de asta imi fac probleme. Nu-mi convine ca a trebuit sa stau cu emotii! Olaru putea sa marcheze pe final si sa fie 2-2. Gaz Metan n-avea cu cine sa-mi dea emotii. Eram noi morti in papusoi, d-aia mi-au dat emoti cei de la Medias.

Vlad n-a gresit nimic. A iesit din careu... care-i problema? A scos tot ce-a avut baiatul. Ma bcuur si pentru Alibec. A intrat bine, a marcat. Se intampla sa iei galben. O sa jucam cu Tanase atacant si gata. Nu e pozitia lui atacant, am vazut si eu ca nu e. Nu stiu ce s-a intamplat cu Nedelcu si cu Man. Sunt putin suparat, nu-mi arde de vanzari. Deja ma gandesc ce sa cumpar.

Cand vad ca nu merge echipa deja... Nu stiu, nu-mi place sa vorbesc. Numai o singura mutare se poate face! Pot sa fac o mutare, dar se supara daca zic. Trebuie sa platesc 3 milioane. Nu stiu... nu vreau sa zic... Daca vad ca nu jucam nimic, ce sa fac? O sa vedem. Nici Tanase, nici Man, nici Nedelcu n-au jucat. Mi-au placut Pintilii, Budescu si Teixeira. A ajuns Pintilii sa fie atacant, sa faca el faza de atac. Nedelcu se ascundea de minge. Alearga pe langa adversar, ce facea Nedelcu? Suntem la alergari? Baga piciorul, tata! Cu eleganta nu faci fotbal!", a spus Becali la Digisport.