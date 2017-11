Anunt BOMBA al lui Becali: "Dau 2,5 milioane. Azi sau maine semnam actele!" Steaua planuieste loviturile anului

Becali vrea sa devina proprietarul total al celor 4 jucatori adusi in acest an de la Hagi!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Viitorul pastrase 20 % din drepturile de transfer pentru Tanase, Benzar, Nedelcu si Florinel Coman. Becali va rascumpara procentele pentru 2,5 milioane de euro. Afacerea va fi inchisa in urmatoarele zile, anunta Becali.

"I-am dat lui Hagi 4 milioane jumatate acum, da? Si ii mai dau inca doua milioane jumate pe procentele pe care le are. El spune ca nu vrea sa se mai interpreteze, ca nu vrea sa mai aiba nimic, niciun procent din niciun jucator. Din punctul meu de vedere, tranzactia e facuta. Gica mai are procente la Tanase, Benzar, Nedelcu si Florinel Coman, cate 20 % din fiecare. Am vorbit cu Pietro Chiodi, intermediarul nostru, ii dau 2,5 milioane lui Gica. A fost de acord, azi sau maine facem actele", a spus Becali la Digisport.