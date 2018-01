Anunt BOMBA al lui Becali: "Borcea a plans de fericire. Iese din puscarie si revine la Dinamo!" Cum preia clubul

Cristi Borcea vrea sa revina in fotbal! Fostul actionar dinamovist e gata sa se intoarca in Stefan cel Mare alaturi de alti 3 actionari.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Borcea asteapta sa iasa din inchisoare, apoi sa preia din nou Dinamo. Gigi Becali dezvaluie ca Borcea a fost impresionat de un sondaj facut de fani. Fostul actionar a fost votat de suporteri drept omul care ar putea salva echipa dupa decizia lui Negoita de a opri investitiile.

"Am vorbit cu finul Borcea, a plans de bucurie ca l-au votat fanii intr-un sondaj. O sa intre in fotbal cand iese din puscarie. Ia inca 3 insi cu el, o sa fie 4. Si-a aranjat tot cu inca 3 actionari. Revine in fotbal. E posibil sa ramana si Negoita in actionariat. Unul din cei 3 cred ca mai e Badea. Nu stiu cine mai e al 3-lea. Cristi comanda, asa e el. Pare asa, superficial, indolent. Ma uimeste, e ordonat, milimetric, totul calculeaza. Totul pune la punct, pune in ordine. La Dinamo el comanda. Nu facea numai ce voia el pentru ca-i era jena de Badea. Dar daca s-ar fi ocupat numai el, cred ca alta era treaba la Dinamo acum", a spus Becali la PRO X.