"Anul viitor ne batem la titlu" Anuntul facut de noul patron de la CFR. Ce planuri are cu Muresan si Miriuta

Patronul lui CFR a vorbit la Sport.ro

Marian Bagacean, noul patron de la CFR, a vorbit in direct la Sport.ro despre investitia la fosta campioana la Romaniei:

"In urmatoarea perioada singurul gand e iesirea din insolventa, sa intram in play off si Cupa Romaniei. Din punctul meu de vedere putem iesi din insolventa in aceasta vara, depinde de procedurile juridice si ce decide administratorul judiciar. Am virat sumele din planul de reorganizare, deocamdata este suficient.

Nu facem nicio schimbare in acest moment pe banca si in conducere, chiar vom mari echipa administrativa, toata lumea asteapta iesirea din insolventa pentru a veni la CFR.

Sezonul viitor vrem sa ne luptam pentru titlu. Moralul echipei este ridicat acum, poate fac o surpriza frumoasa si se bat la titlu si anul acesta, daca intram in play-off.

Fotbalul e un domeniu bun pentru investitii, CFR a mers si pana acum chiar si cu motoarele reduse. Va fi si profitabil cand vom ajunge in Europa si in fruntea clasamentului.

Din ce spun avocatii putem sa jucam in Europa chiar si sezonul viitor. Este o chestie juridica.

Situatia juridica a lui U Cluj e mult mai dificila, echipa e in liga a 4-a, trofeele sunt la primarie, unii au numele si brandul si ceilalti echipa, era o chestie foarte complicata", a spus Marian Bagacean la Sport.ro