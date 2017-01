Antrenamente la -10 grade pentru Liga 1! Ce club TREMURA la gandul ca nu va mai exista Steaua

Si echipele din liga a doua vor ca generalii sa faca pace cu Becali. "Fara Steaua, n-ar mai fi fotbal in Romania", spun cei de la Juventus Colentina, liderul din B.

Fostul stelist Oprita o pregateste pe Juventus Colentina pentru meciurile cu Steaua din Liga 1. Spera sa promoveze la vara. Juventus o ia pe urmele Stelei. Merge in cantonament in Antalya. Pana atunci, se pregateste in frigul de la Bucuresti. Doar gandul la prima liga ii incalzeste.