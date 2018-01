Panica in cluburile din Bucuresti: ce s-a intamplat cu N'Doye?! Ce viata are acum fotbalistul care a facut SENZATIE in Liga 1

Ousmane N'Doye este unul dintre stranierii care au marcat ultimii ani in Liga 1!

Desi parea hotarat sa mai joace chiar in prima Liga, N'Doye a acceptat in primavara oferta de a a antrena la Deva, ultima echipa la care a si jucat! Experienta sa pe banca, in liga a 3-a, n-a durat foarte mult. Senegalezul a parasit clubul dupa numai cateva luni. N'Doye a ramas insa in zona si asteapta sa se inscrie la cursurile pentru licentele de antrenori. Africanul vrea sa continue in meserie si viseaza s-o antreneze pe Dinamo!

Ousmane N'Doye, 39 de ani, a jucat in Romania pentru FC Vaslui, Dinamo, Astra, Sageata Navodari si ASA Tg. Mures, inainte sa ajunga la Deva, in 2016. Mijlocasul provine dintr-o familie foarte bogata si are si el mai multe proprietati in Statele Unite, unde merge de mai multe ori pe an.