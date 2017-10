"Anghel Iordanescu" a primit lumina! FCSB inaugureaza vineri nocturna de la Voluntari: galeria e asteptata sa se intoarca din pelerinajul de la Iasi

Dupa un an de birocratie, stadionul din Voluntari are in sfarsit noctura.

FC Voluntari isi inaugureaza nocturna la meciul de vineri cu FCSB.

Arena beneficiaza in sfarsit de nocturna, dupa mai bine de un an de proceduri birocratice. Avizul de montare a instalatiei de nocturna a fost primit greu, pentru ca in apropiere se afla aeroportul Otopeni, iar regimul de inaltime pentru costructii trebuie sa ramana jos.

Nocturna de pe stadionul "Anghel Iordanescu" va fi inaugurata vineri, la meciul FC Voluntari - FCSB.

Oficialii clubului spera ca stadionul sa nu fie gol la ora meciului. 6000 de localnici din Voluntari au plecat in pelerinaj la Iasi, la moastele Sfintei Parascheva, cu 150 de autocare puse la dispozitie de primarul Pandele.

"Speram ca se vor intoarce pana vineri", spune George Galamaz, directorul sportiv al clubului din Voluntari.