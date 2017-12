Andrei Ivan, cu un pas in Liga 1! Rusii vor sa-l imprumute si sa-i platesca salariul integral, dar au pus o conditie: sa joace titular

Andrei Ivan revine in Liga 1.

Fotbalistul in varsta de 20 de ani nu s-a adaptat la Krasnodar si se va intoarce in Romania. Atacantul ar putea reveni la CSU Craiova, sub forma de imprumut, Potrivit Fanatik, rusii s-au inteles cu oltenii astfel ca Ivan este la un pas de revenirea in Banie.

Krasnodar va suporta salariul in valoare de 500.000 de euro al fotbalistului pentru care a achitat 3 milioane de euro. Conform sursei citate, rusii au cerut in mod special ca Ivan sa fie titular in echipa Craiovei. Patronul Mihai Rotaru a cerut timp de gandire in ceea ce priveste aceasta ultima conditie.

Ivan a jucat doar 76 de minute pentru Krasnodar, atacantul roman fiind si accidentat pentru o scurta perioada de timp.