Andone, super incantat de ultima achizitie: "E pregatit sa joace si in weekend". Pe ce post mai vrea un transfer

Dinamo si-a prezentat ieri cea de-a patra achizitie. Claudiu Bumba, fost la Targu Mures si Hapoel Tel Aviv, a semnat cu echipa din Stefan cel Mare. "As putea sa-l bag titular chiar din weekend", spune Ioan Andone.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Ioan Andone este incantat de ultima achizitie a lui Dinamo. Claudiu Bumba a semnat cu formatia alb-rosie, desi a fost foarte aproape de CFR Cluj.

Andone spune ca l-ar putea folosit pe Bumba inca din meciul impotriva Concordiei Chiajna.

Antrenorul lui Dinamo anunta si a 5-a achizitie: acesta spune ca asteapta un mijlocas.

"Pe Claudiu il stiam de mult. El e pregatit, ca s-a pregatit cu cei de la CFR. Acum sa vedem cat de repede poate juca. I-a venit cartea verde, l-am putea folosi din meciul viitor. Mai asteptam macar un jucator, un mijlocas. Acum e mai greu, pentru ca pe cei noi trebuie sa-i aducem la acelasi nivel de pregatire, trebuie sa vad pe ce posturi dau cel mai bun randament... E bine totusi ca au venit, chiar daca mai tarziu. Orice antrenor vrea transferurile facute de la inceputul pregatirii, dar la noi, in Romania, nu prea se face asa.

Eu n-am emotii pentru Play Off. Avem 3 meciuri in Bucuresti si unul la Severin, cu Pandurii. Normal ar trebui sa facem 12 puncte din 12. Eu stiu ce am pregatit", a declarat Andone la Dolce Sport.

Ioan Andone spune ca este multumit si de venirile lui Dielna si Rivaldinho.

"Dielna a jucat in ultimul timp doar la echipa a doua la Shefield. Eu l-am vazut la antrenamente si e bine. Are un corp fenomenal, a lucrat mult la sala. Ar putea fi o solutie sa-l folosesc in meciul urmator.

Cu Rivaldinho am stat de dimineata mai mult de vorba. E un copil bun, crescut intr-o familie de fotbalisti. El poate juca si ca al doilea varf, ceea ce e bine, ca as putea sa joc cu doi atacanti.

El a fost propus in vara, printr-un impresar. Dar atunci il aveam si pe Gnohere si eram in tratative cu Nemec. Acum, nici n-am mai stat pe ganduri. Il vazusem de atunci ca are calitate. Daca intra aici in colectiv, lucrurile vor fi in regula cu el", a mai spus antrenorul lui Dinamo.