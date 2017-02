Andone, resemnat: "E foarte greu sa mai intram in play-off!" Contractul se RUPE daca nu duce echipa in finala

Chiajna 2-1 Dinamo / Ioan Andone e dezamagit dupa a doua infrangere din 2017 a lui Dinamo.

Antrenorul spune ca elevii sai nu au aplicat in teren ce le-a transmis, iar acum sansele la play-off sunt reduse. Dinamo duce o lupta crancena cu Astra, Botosani, Chiajna si Gaz Metan pentru locul 6!

"Una am pregatit si alta a fost in teren. N-a fost posesie, am jucat prea mult in lateral, nu am dus mingi in careu.

Jucatorii care au venit mai tarziu pot fi optiuni. Am luta trei goluri din lovituri libere. Daca mai castiga Chiajna un meci intra si ei in play-off. Si Botosani are sanse, joaca foarte bine, au atitudine si se daruiesc. Au grup bun si antrenor la fel de bun. Si astra vrea in play-off.

Pentru noi e dezastru daca terminam pe 7. E echipa cu salariile la zi, toate lucrurile in regula. Pana la urma tragi linie si spui ca a fost un an prost. Rednic a terminat pe locul 4, trebuia sa facem un pas inainte. Daca nu se poate inseamna ca undeva s-a gresit. Daca ajungi in play-off orice se poate. Dar e cam greu acum, poate sa-si ia si Mediasul punctele", a spus Ioan Andone la Digi.

Andone a lasat sa se inteleaga ca va pleca daca nu va califica echipa in play-off. "Contractul meu se incheie automat daca nu prindem locurile 1-2. E foarte greu", a spus Andone.