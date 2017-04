Andone: "Imi cer scuze in numele echipei!" Declaratia senzationala a lui Florin Andone dupa ce a dat gol cu Real

Andone a avut un discuts surprinzator dupa ce a dat un gol si a oferit un assist in Deportivo 2-6 Real.

"Tot ce pot face este sa-mi cer scuze in numele echipei pentru felul cum am jucat in aceasta seara. Vom incerca in ultimele patru meciuri sa dam ce avem mai bun astfel incat sa lasam un gust putin mai dulce suporterilor nostri. Trebuie sa lasam capul in pamant si sa acceptam criticile. Suporterii au tot dreptul sa ne critice, deoarece jocul nostru din ultima perioada nu este cel mai bun, iar rezultatele nu apar. Din fericire, suporterii care vin la stadion ne sustin si sunt mereu alaturi de noi", a spus Andone.

Andone, care a fost integralist, a marcat in minutul 35. Pentru Deportivo a mai punctat Joselu, in minutul 84, din pasa romanului.

Golurile Realului au fost marcate de Morata (1), James Rodriguez (14, 66), Lucas (44), Isco (77) si Casemiro (87).