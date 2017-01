Andone dupa prima infrangere din 2017: "Mai vin jucatori, o sa vedeti ce fotbalisti aducem!" Dinamo 0-1 Zurich

Dinamo a pierdut in fata lui FC Zurich, fosta adversara a Stelei din grupele Europa League.

Andone e sigur ca va mai primi jucatori pana la startul in partidele oficiale. Antrenorul lui Dinamo crede ca Zurich a fost cel mai tare adversar al 'cainilor' in cantonamentul din Spania.

"Jucatorii au fost concentrati, dar am intalnit o echipa foarte puternica, bine organizata. Ne-a pus probleme si pentru ca am pierdut foarte usor mingea la centrul terenului. S-a acumulat si oboseala, ieri am avut doua antrenamente. Trebuia sa nu primim gol, daca era 0-0 era bine. Daca ne-au batut cei de la Zurich inseamna ca au fost cel mai tare adversar de pana acum.

O echipa care a fost aproape de calificarea in saisprezecimile Europa League nu poate sa fie decat buna. Noi trebuia sa jucam mai bine, am fost organizati defensiv mai putin bine. Pana incepe campionatul o sa vina doi jucatori. Nu stiu daca o sa-i am in prima etapa, as avea nevoie de ei de la inceput. Am avut mai multe tinte, le-am pierdut. Sunt discutii cu jucatori, avem nevoie sa ne intarim, ne trebuie un lot competitiv", a spus Andone la Dolce Sport.