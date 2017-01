Andone a vorbit despre plecarea lui Mutu: "Sa ramana, ar fi bine, are imagine buna!"

'Andone si Mutu raman la Dinamo', asigura Negoita. Andone n-avea oricum nicio emotie. Dinamo a batut azi in amicalul cu Braunschweig.

S-a terminat 1-0, iar scorul si jocul l-au multumit pe Andone. Antrenorul il sfatuieste pe Mutu sa ramana, in ciuda informatiilor care-l anuntau ca si plecat din Stefan cel Mare din cauza unor neintelegeri cu patronul Negoita. Directorul general nici n-a facut deplasarea cu Dinamo in cantonamentul din Spania.

"A fost un meci greu, mult mai greu decat cel cu Tianjin. Am avut in fata o echipa scurta, agresiva, care nu ne-a permis sa ne facem bine jocul de atac. Ei au avut o pregatire superioara noua. Dar sunt multumit pentru al doilea meci. Am incercat timp de 60 de minute un sistem nou, 3-4-3. Ca antrenor trebuie sa-i pui pe jucatori in situatii de joc, sa vezi cum se comporta. Mi-am propus si in tur sa primim goluri putine, am lucrat si atunci defensiva.

Acum imi doresc sa ma asigur in aparare pentru ca in atac am mai multe solutii. E un lucru bun ca e si patronul aici, e bine si pentru entuziasmul jucatorilor. Nu cred ca domnul Badea isi doreste sa revina, iar despre Mutu pot sa spun doar ca imi doresc sa ramana. Ar fi bine, are o imagine buna!", a spus Andone la Dolce.