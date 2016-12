Andone a scapat de grijile demiterii si le promite suporterilor in SFARSIT New Dinamo: "Nu am uitat asta!" 

Ioan Andone a terminat anul cu stil: victorie cu 4-1 in fata Stelei chiar inainte de Craciun.

Cu victoria din fata Stelei, Andone l-a linistit si pe Mutu, care se gandea sa-l schimbe. Torje are sanse mari sa revina la Dinamo, iar antrenorul le promite suporterilor in sfarsit echipa noua asteptata de cand a venit Negoita patron. O echipa care sa joace in fiecare meci cum a facut-o in victoria cu Steaua.

"Am o echipa buna, de contraatac. Daca reusim si ne organizam foarte bine defensiv si respectam niste reguli clare, pe care le impunem, iar jucatorii fac cat mai putine greseli, atunci... Clar, imi stiu posibilitatile echipei mele, imi cunosc jucatorii foarte bine", a spus Andone la Dolce.

"Eu am promis galeriei si suporterilor dinamovisti ca vreau sa construiesc o echipa pentru ei si nu uit asta. Vreau sa fac un joc care sa fie specific lui Dinamo, nu un joc asa, un joc ma apar cu toti, intr-un meci joc pe contraatac... Vreau sa creez o echipa, o filosofie de a lui Dinamo", a mai spus Andone.