ANALIZA / Stadionul din Craiova ar putea prezenta vicii de constructie si un termen realist pentru inaugurarea sa este primavara anului 2018

Ultimele date din teritoriu atentioneaza ca introducerea inainte de termenul firesc in functiune a noului stadion "Ion Oblemenco" din Craiova ar putea pune serioase probleme de siguranta pentru spectatori, daca factorii politici forteaza inaugurarea si obtinerea prematura a autorizatiilor si avizelor de functionare si de securitate.

Sursele Sport.ro din Craiova, inclusiv persoane apropiate activitatii din Primarie si aflate in anturajul clubului de fotbal, spun ca va fi foarte greu sa fie inaugurat noul stadion pana la finalul anului 2017, deoarece exista inca probleme destul de importante de remediat si va fi dificil sa fie rezolvate pentru a lua in timp util toate avizele necesare. Aceste surse spun ca "conlucrarea defectuoasa" dintre autoritatile locale, CNI, firma de arhitectura si consortiul firmelor de constructii, dar si "slabul management al proiectului, personalului si santierului" au facut ca stadionul sa prezinte "intarzieri si unele greseli destul de mari de executie", care au fost reparate prin "metode ingenioase, dar nu se stie inca cat de sigure". Mai mult, aceeasi oameni spun ca in ultimele saptamani s-a incercat pe linie politica si administrativa sa se accelereze procesul de obtinere a tuturor autorizatiilor si avizelor necesare pentru inaugurarea cat mai rapida a noii arene, pentru ca aceasta sa fie deschisa cat mai repede si sa ofere un nou prilej de promovare electorala.

In luna februarie 2014, stadionul "Ion Oblemenco" a fost trecut de Guvern din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in cea a Consiliului Local al municipiului Craiova. Executivul a aprobat, in decembrie 2014, printr-o Hotarare de Guvern alocarea sumei de 50 de milioane de euro pentru noua arena din Craiova, dandu-se un aviz pentru demolare pronuntat prin acelasi act guvernamental. "Primaria Municipiului Craiova intentioneaza modernizarea obiectivului Stadion <Ion Oblemenco> prin construirea a doua stadioane, unul cu destinatia principala de stadion de atletism, cu o capacitate de peste 5.000 de locuri, din fonduri exclusiv de la bugetul local al Municipiului Craiova, si un al doilea stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri cu destinatia de stadion de fotbal si rugby, construit de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii, cu o cofinantare din bugetul local al Muncipiului Craiova de 10% din valoarea investitiei", informa atunci biroul de presa al Guvernului.

TERMENUL DE PREDARE A FOST DEPASIT CU PESTE 1 AN DE ZILE

Actiunea de demolare a avut loc cu intreruperi intre decembrie 2014 si iulie 2015. Proiectul obiectivului a fost aprobat prin HG nr. 900/2014, contractul de executie a fost semnat in mai 2015, iar in septembrie 2015 au fost demarate lucrarile propriu-zise. Durata de realizare a investitiei era de 17 luni, proiectarea fiind estimată la 2-2,5 luni, iar restul pentru adaptarea la amplasament si executie. Desi termenul initial pentru inaugurare a fost cel mai tarziu vara anului 2016, santierul a acumulat intarzieri serioase. De altfel, primarul Craiovei din acel moment, Olguța Vasilescu, care anunta ca va atrage si fonduri europene pentru finantarea proiectului, ii promitea vicepremierului Liviu Drganea ca nu ar vrea sa se depaseasca termenul 2016, asa cum s-a intamplat cu Sala Polivalenta din Craiova a carei constructie a durat 17 ani. Nici dupa aproape 1 an si jumatate de la scurgerea termenului initial si dupa depasirea a altor trei date limita anuntate, ultima fiind 21 iulie 2017, stadionul nu a fost dat in folosinta.



PROBLEMELE AU APARUT IN CASCADA, IAR MODIFICARILE AU FOST FACUTE DIN MERS

Prima data au aparut probleme in timpul studiului geotehnic de detaliu efectuat dupa demolarea stadionului vechi "Ion Oblemenco", cand s-a constatat faptul ca panza freatica este ridicata si a fost necesara marirea adancimii de fundare, precum si cresterea numarului de piloti forati. Apoi a aparut necesitatea introducerii unui nivel nou (etajul 6) fata de conceptul initial si armonizarea lui cu acoperisul futurist.

Dupa efectuarea unui studiu de vant in tunel aerodinamic pentru determinarea incarcarii locale si structurale de vant cvasiconstanta pe acoperis si fatada, inaltimea acoperisului a fost redusa de la 60 de metri, cat era prevazut in caietul de sarcini, la 50 de metri. Aceeasi problema descoperita pe parcursul lucrarilor a facut ca elementele prefabricate sa fie reconsiderate ca pozitii si dimensiuni, dar s-a lucrat si la reamplasarea si redimensionarea elementelor de beton monolit cat si reamplasarea si redimensionarea contravanturilor metalice de la nivelul structurii de rezistenta. De altfel, regimul de inaltime a fost schimbat pe parcurs de la parter + mezanin + 4 etaje in Parter + 6 etaje, deoarece a fost nevoie de mutarea studiourilor tv la ultimul nivel, pentru ca in mod normal, daca nu erau realizate modificarile, arena nu putea gazdui nici meciuri din Liga 1.

Dupa tragedia din clubul Colectiv, arhitectii au fost nevoiti sa modifice inelul perimetral, pentru rezolvarea problemelor de acces şi evacuare a publicului, urmare a avizului ISU, dar care a marit suprafata construita a stadionului cu aproximativ 7.000 mp. La final, cand lucrarile au intrat in linie dreapta, s-a constatat ca, la Peluza Nord a stadionului, elementele de copertina nu se imbina cum trebuie, fiind o diferenta de 25 de centimetri intre ele. Problemele au aparut pentru ca Studiul de Fezabilitate nu a continut aceste informatii descoperite pe parcurs, din cauza ca testele amanuntite costau zeci de mii de euro, iar ele se pare ca au fost realizate de firma de proiectare abia dupa atribuirea contractului.

O alta piedica a fost ca firmele de constructii nu au gasit localnici dispusi sa lucreze pe santier, desi s-au straduit sa le ofere "salarii motivante si tichete de masa", iar o cerere pentru aproape 100 de meseriasi a fost facuta catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj, dar a ramas fara rezultat.



PRESA A DESCOPERIT CA PRETUL A FOST UMFLAT DIN PIX CU 7,4 MILIOANE DE EURO

Nici in privinta pretului, lucrurile nu au stat mai bine. Publicatia regionala Gazeta de Sud a descoperit ca autoritatile au marit costul lucrarilor din pix cu 7,4 milioane de euro, dupa revizuirea indicatorilor tehnico-economici avizati in baza Studiului de Fezabilitate emis in 2014, aprobati printr-o hotarare de guvern din 2014 semnata, printre altii, de Liviu Dragnea si Darius Valcov, si nu la costul real obtinut in urma licitatiei castigate de constructor, cu mult mai mic decat respectivii indicatori.

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) a crescut la 239.979.000 lei/52.656.000 euro, dupa optimizarea solutiilor tehnice si a dotarilor si utilajelor necesare functionarii stadionului. Culmea, desi anuntau o economie de cateva milioane de lei, autoritatile nu se raporteaza insa la suma la care s-a castigat licitatia, indicatorii finali fiind mult mai mari.

STADIONUL POATE FI INAUGURAT PANA LA FINALUL ANULUI 2017, DOAR DACA "SE ARD" ETAPELE LUARII AVIZELOR

Desi se prezinta termene optimiste, e greu de crezut ca cei care se ocupa cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru stadion se pot juca cu vietile si siguranta celor 30.000 de oameni care vor veni la inaugurare. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, anunta intr-o conferinta de presa, in iulie 2017, ca "trebuie sa facem o diferentiere foarte clara intre momentul in care CNI face receptia de la constructor si momentul in care se face inaugurarea.

Cand CNI va prelua acest amplasament, va fi o perioada si o procedura in care va fi predat primariei. De abia dupa aceea primaria poate sa intervina asupra unor spatii care nu sunt predate in forma finala. Este vorba de loje, hotel, restaurante... Ele sunt luate in forma bruta. Primaria, ca sa faca o procedura pentru a le concesiona, trebuie sa aiba stadionul in proprietate. Din momentul in care avem stadionul in proprietate, va dura o perioada pana cand el va fi finalizat. Daca as fi CNI, nu as forta sa-l iau anul asta (n.r.-2017), ci sa-l iau perfect. Prefer mai tarziu, dar sa fie semnalate toate amanuntele care pot aparea".

Deci, noul stadion "Ion Oblemenco" va putea fi inaugurat si pus in functiune pana la finalul anului 2017, doar daca inspectorii vor fi obligati sa treaca pe repede inainte peste etapele normale ale controalelor si nu vor urma pasii si termenii legali. Dar, tinand cont ca stadionul a suferit numeroase schimbari fata de planul initial, iar lucrarile se afla inca in desfasurare, cine isi poate asuma responsabilitatea sa semneze pe propria raspundere si sa puna in pericol vietile celor 30.000 de oameni care vor veni pe stadion? Asa ca cel mai optimist termen pentru deschiderea stadionului, pentru ca procedurile sa fie urmate in mod relaxat si pe indelete si sa nu se ajunga la o graba criminala doar pentru a bifa un eveniment electoral, este primavara anului 2018.

CEI IMPLICATI IN CONSTRUCTIA STADIONULUI NU AU OFERIT NICIUN PUNCT DE VEDERE

Cei care s-au ocupat de constructia stadionului nu au oferit niciun punct de vedere oficial, desi au fost contactati de Sport.ro. In e-mail-ul trimis acestora, am cerut informatii suplimentare despre problemele aparute de-a lungul lucrarilor, de ce a fost ales tipul acesta de proiect, de ce s-a ajuns la o intarziere a predarii stadionului de aproape 1,5 ani, de ce s-a ajuns la modificari de substanta aproape de finalizarea lucrarilor, cat de buna a fost colaborarea dintre de firma de arhitectura, constructori si CNI, dar si cat de mult s-au implicat autoritatile locale si in ce a constat ajutorul dat de ele, in conditiile in care in ultima vreme au lasat impresia ca se lauda cu inaugurarea stadionului mai mult din considerente electorale, dar au preferat sa arate cu degetul spre ceilalti atunci cand au aparut problemele de imagine generate de intarzierea lucrarilor.

Singura entitate care ne-a raspuns la e-mail a fost firma care a realizat proiectul, Dico & Tiganas architecture and engineering, cu sediul in Cluj-Napoca, care ne-a transmis sec ca "multumim pentru intentia dumneavoastra de a ne solicita si punctul nostru de vedere. Din pacate noi avem un contract cu Compania Nationala de Investitii, ceea ce presupune ca trebuie sa va adresati lor pentru raspunsuri". Reprezentantii acestei firme ne-au precizat ca nu pot oferi niciun fel de informatii catre terte parti despre proiectul noului stadion din Craiova, deoarece exista un contract inca in derulare, care cuprinde clauze specifice care ii impiedica sa ne divulge orice fel de date, in caz contrar urmand sa fie penalizati din punct de vedere financiar. Desi au fost cerute informatii si de la consortiul firmelor de constructii (CON-A, ACI Cluj si Nisal) care s-a ocupat de ridicarea efectiva a noului stadion, dar si de la Compania Nationala de Investitii, raspunsurile au intarziat sa apara.

Am crezut ca era interesanta o explicatie din perspectiva firmelor ardelene de arhitectura si de constructii, dintre care majoritatea au lucrat si la ridicarea Cluj Arena, de ce constructia din Cluj-Napoca a costat 45 de milioane de euro pentru 30.201 locuri, iar pentru stadionul din Craiova se va plati peste 52,6 milioane de euro pentru 30.983 locuri. Si am evitat, de asemenea, sa aducem in discutie situatia stadionului de atletism din Craiova, unde intarzierile sunt la fel de mari ca pentru cel de fotbal, iar valoarea de executie a crescut de aproape trei ori fata de cea prognozata initial, pana la 4,78 milioane de euro, dupa ce s-a hotarat sa se realizeze o arena mult mai complexa.