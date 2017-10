ANALIZA | 100 de straini in Liga I, doar 1 calificat la CM 2018! Ce club il are pe SINGURUL jucator de Mondiale

Statistica pare sa le dea dreptate celor care spun ca strainii aterizati in campionatul Romaniei sunt de calitate inferioara si cer sa fie promovati mai multi juniori autohtoni.

Din cei aproape 100 de fotbalisti straini legitimati in acest moment la cele 14 echipe din Liga 1, doar 14 au fost convocati in preliminariile Campionatului Mondial 2018 pentru meciurile echipelor nationale ale tarilor lor, putini fiind insa si oameni de baza in aceste reprezentative. Dintre cluburile romanesti se evidentiaza Dinamo si CSM Poli Iasi, cu cate patru jucatori convocati. Pana in acest moment, doar un singur jucator este sigur de prezenta in Rusia - dinamovistul Jaime Penedo (Panama), un alt "caine" va juca barajul preliminariilor europene (Adam Nemec - Slovacia), iar alti trei mai au doar sanse teoretice de calificare (Mahlangu - Africa de Sud; Platini si Tiago Almeida - Insulele Capului Verde).

CFR CLUJ

Nici unul dintre stranierii clujenilor - Giedrius Arlauskis (Lituania), Tomislav Duka (Croatia), Kevin Boli (Franta), Mario Camora (Portugalia), Paulo Vinicius (Portugalia), Lu Yuefeng (China), Damjan Djokovic (Croatia), Thierry Moutinho (Portugalia), Emmanuel Culio (Argentina), Bryan Nouvier (Franta), Billel Omrani (Franta), Urko Vera (Spania) si Ibrahima Balde (Senegal), nu a fost convocat in aceste preliminarii la echipa nationala.

FCSB

Nici unul dintre jucatorii straini din lot - Junior Morais (Brazilia), Bogdan Planic (Serbia), Marko Momcilovic (Serbia), Artur Jorge (Portugalia), William De Amorim (Brazilia), Felipe Teixeira (Portugalia) si Harlem Gnohere (Franta), nu a fost convocat in aceste preliminarii la echipa nationala.

CSU Craiova

Nicolae Calancea (Moldova) a fost convocat pentru 2 meciuri in aceste preliminarii. A jucat 1 meci si a fost lasat pe banca de rezerve pentru un altul. Moldova a terminat Grupa D pe ultimul loc.

Ceilalti jucatori straini din lot - Miodrag Mitrovic (Elvetia), Tiago Ferreira (Portugalia), Niko Datkovic (Croatia), Ivan Martic (Croatia), Renato Kelic (Croatia), Apostol Popov (Bulgaria), Radoslav Dimitrov (Bulgaria), Hrvoje Spahija (Croatia), Fausto Rossi (Italia), Hristo Zlatinski (Bulgaria) si Gustavo Di Mauro (Brazilia), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

ASTRA GIURGIU

Portarul Plamen Iliev a jucat titular in ultimele 4 meciuri din aceste preliminarii pentru Bulgaria, care a terminat Grupa A pe locul 4, dupa Franta, Suedia si Olanda.

Ceilalti stranieri din lot - Filip Mrzljak (Croatia), Risto Radunovic (Muntenegru), Erico (Brazilia), Piotr Plczak (Polonia), Marquinhos (Brazilia), Takayuki Seto (Japonia), Mateo Pljak (Croatia), Anthony Le Tallec (Franta), Serge Nyuiadzi (Togo) si Anatole Abang (Camerun), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

FC BOTOSANI

Cei trei jucatori straini din lot - Benjamin Kuku (Nigeria), Esteban Ciaccheri (Argentina) si Jonathan Rodríguez (Argentina), nu au nicio convocare la echipele lor nationale.

ACS POLI TIMISOARA

Cei trei jucatori straini din lot - Josip Šoljić (Croatia), Ivan Ćurjurić (Croatia) si Miguel Bianconi (Brazilia), nu au nicio convocare la echipele lor nationale.

DINAMO

Jaime Penedo si nationala statului Panama s-a calificat in premiera la un turneu final de Campionat Mondial, dupa ce au reusit surpriza si au lasat acasa SUA. Portarul dinamovist a fost titular si integralist in 12 din cele 16 partide disputate de reprezentativa sa in preliminariile pentru CM 2018.

Adam Nemec si nationala Slovaciei au terminat pe locul secund in Grupa F si s-au calificat la baraj. Atacantul lui Dinamo a fost titular in 8 din cele 10 meciuri ale echipei sale, marcand 5 goluri. In cele doua partide in care a absentat el a fost fie suspendat, fie accidentat.

May Mahlangu si Africa de Sud ocupa pozitia a 4-a in Grupa D a preliminariilor africane, cu 4 puncte acumulate, la tot atatea de liderul Senegal, cand mai sunt de disputat doua partide. Mijlocasul lui Dinamo a fost folosit intr-un singur meci in aceste preliminarii.

Jeremy Bokila si nationala Republicii Democrate Congo mai au doar sanse teoretice de calificare la CM 2018, ocupand pozitia a doua in Grupa A a preliminariilor africane, la 3 puncte de liderul Tunisia, cand a mai ramas doar un meci de jucat. Desi Bokila a jucat in doua din cele patru meciuri ale echipei sale la Cupa Africii pe Natiuni 2017, in preliminarii el a fost convocat pentru doar doua meciuri si nu a intrat pe teren niciodata.

Ceilalti stranieri din lotul lui Dinamo - Giorgios Katsikas (Grecia), Luka Maric (Croatia), Jose Romera (Spania), Maxi Oliva (Argentina), Diogo Salomao (Portugalia), Felipe Nascimento (Portugalia) si Rivaldinho (Brazilia), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

VIITORUL

Stranierii Viitorului - Bradley De Nooijer (Olanda), Dani López (Spania) si Eric Oliveira (Brazilia), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

FC VOLUNTARI

Singurul strain din lot, Venelin Filipov (Bulgaria), nu are nicio selectie la nationala de seniori a tarii sale.

CSM POLI IASI

Luwagga Kizito a jucat de 5 ori pentru nationala tarii sale in preliminarii, dar Uganda a pierdut calificarea in fata Egiptului.

Alexei Koselev a fost convocat de 4 ori la nationala Moldovei, care a terminat pe ultimul loc in Grupa D, dar nu a jucat niciun minut.

Platini a jucat in 4 meciuri si Tiago Almeida a evoluat de 4 ori titular si a mai fost de 2 ori rezerva pentru Insulele Capului Verde. Nationala africana mai are sanse de calificare matematice, dar putin probabile, in Grupa D.

Ceilalti straini din lot - Ivan Kelava (Croatia), Jô Santos (Brazilia), Alexandru Vremea (Moldova), Salim Cissé (Guinea), Kamer Qaka (Norvegia), Pedro Mendes (Portugalia) si Danu Spataru (Moldova), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

CONCORDIA CHIAJNA

Tha'er Bawab a fost convocat de doua ori si a jucat o data in preliminariile asiatice, unde Iordania a terminat Grupa B a fazei secunde pe locul al doilea, dupa Australia.

Manasse Enza Yamissi si Republica Centrafricana au pierdut barajul cu Madagascar (2-5) din primul tur al preliminariilor africane. Manasse a intrat din postura de rezerva in tur si a fost titular la retur.

Ceilalti jucatori straini - Alessandro Caparco (Italia), Stjepan Babic (Croatia), Romario Kortzorg (Olanda) si Dino Špehar (Croatia), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

SEPSI SF. GHEORGHE

Marius Papšys a fost convocat la nationala Lituaniei pentru ultimele doua meciuri din preliminarii si a evoluat o data din postura de rezerva. Lituania a terminat Grupa F pe locul 5.

Milovan Petrovikj a evoluat in primele 3 meciuri din preliminarii, Macedonia terminand Grupa G pe locul 5.

Ceilalti doi straini din lot, Stefan Nikolic (Muntenegru) si Issa Thiaw (Senegal), nu au fost convocati in aceste preliminarii la echipele lor nationale.

GAZ METAN MEDIAS

Nici unul dintre stranierii din lot - Milan Mitic (Serbia), Emmerik De Vriese (Belgia), Filip Zderic (Croatia), Akaki Khubutia (Georgia), Paulo Jorge (Portugalia), Romeo Roberto (Italia), Fabian Lokaj (Albania) si Bojan Golubovic (Bosnia), nu a fost convocat in aceste preliminarii la echipa nationala.

JUVENTUS BUCURESTI

Nici unul dintre stranierii din lot - Walace Da Silva (Brazilia), Ivan Sesar (Bosnia) si Nika Dzalamidze (Georgia), nu a fost convocat in aceste preliminarii la echipa nationala.