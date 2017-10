AMR 7 zile pana la alegerile de la LPF: "Acesta este momentul. Daca trecem peste el, probabil..."  

Sorin Dragoi este contracandidatul lui Gino Iorgulescu pentru sefia LPF.

Dragoi afirma ca alegerile de peste o saptamana ar trebui sa reprezinte un nou start pentru fotbalul romanesc. Dragoi, candidat venit de la Timisoara, sustine ca este o persoana "curata" careia nimeni nu are ce sa-i reproseze.

"Nu am niciun dosar la DNA, nu am niciun schelet in dulap. Daca nu punem acum piciorul in prag sa facem lucrurile curat la LPF, probabil ca nu vom schimba niciodata nimic.

Acesta este momentul. Daca trecem peste el, probabil ca vom discuta la fel si peste cinci ai. Nu are cine sa vina sa-mi reproseze ceva. O sa merg pana la capat, nu sunt genul de om care sa se opreasca la jumatatea drumului", a declarat Sorin Dragoi la ProX.