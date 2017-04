"Amorine, eu nu te inteleg! La vara trebuie sa aduc 10 jucatori!" Furtuna lui Becali inainte de finala cu Viitorul: "Daca nu batem, nici nu mai vreau titlul!"

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Prestatia Stelei in meciul de la Cluj l-a dezamagit pe Becali. Patronul FCSB trage un semnal de alarma inainte de "finala" cu Viitorul.

"Bine ca a iesit asa. Sunt multumit ca am luat un punct, nu neaparat de joc. Nu imi dau seama de unde evolutia asta. Relaxare, probabil."

"Trebuie sa batem Viitorul. Daca nu ii batem, nici nu mai vreau titulul. Inseamna ca nu il meritam. Nu vreau nici egal, pentru ca asta ar inseamna ca nu avem valoare."

"Pe <<Amorin>> eu nu il inteleg. S-a plimbat pe teren. Parca le spunea adversarilor <<luati-o voi, ca eu nu stiu ce sa fac cu ea>>. Am jucat in patru jucatori aseara. Noroc cu Pintilii, ca a facut un meci foarte bun, fara el pierdeam meciul."

"La vara trebuie sa aduc 10 jucatori. Ii am in cap, dar nu are rost sa ii spun acum. De la CFR ii vreau pe Horj si Deac, nu e niciun secret. Daca nu ies din insolventa, Deac vine la Steaua. Altfel, isi prelungeste contracul cu CFR."

"Alibec, un obraznic, a dormit pe teren"

Gigi Becali a fost foarte deranjat de iesirea lui Alibec, aseara, dupa ce Laurentiu Reghecampf l-a scos de pe teren in minutul 61.

"Comportamentul asta este rezultatul managementului meu prost de la echipa. Asa e. El a vazut ca au fost niste probleme aici, eu le-am trecut cu vederea, si el crede ca la Steaua poti sa faci ce vrei."

"Cum sa dai cu picioarele in sticlele alea? Ce inseamna asta? Un obraznic, dupa ce ca n-a jucat nimic, ca a dormit pe teren, mai are si iesirile astea."

"L-am rasfatat, i-am dat si banderola, el a crezut ca, gata, e vreun mare mahar la Steaua. Nu e niciun mare mahar."

"O sa am o discutie cu el, o sa vorbesc si cu mama lui. Sa ii intre bine in cap ca nu l-am adus la Steaua sa fie titular si sa stea tot meciul pe teren. Nu scrie nicaieri in contract lucrul asta."

"I-am spus si cand l-am adus la Steaua ca nu il angajez titular", a spus Becali la Sport.ro.