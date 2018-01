AMICAL LE MERGE BINE // Dinamovistii au castigat tot in Cipru si sunt gata de bataliile pentru Play Off. Ce spune Miriuta despre noi PLECARI

Dinamo a castigat toate amicalele din Cipru! Daca o tine asa si in campionat, e sigura de Play Off!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Un fan al stelistilor i-a enervat pe dinamovisti in avion. Ca sa prinda Play Off-ul, Dinamo trebuie sa-i bata pe stelisti in derby! Fanii lui Dinamo vor ca marele derby sa se joace pe National Arena!

"Depinde si de vreme, dar indiferent daca vom juca pe Nationala sau la noi, in "Groapa", tot trebuie sa castigam", spune Miriuta.



Dinamo i-a pierdut pe capitanii Anton si Filip, iar Miriuta a auzit ca poate avea parte si de alte surprize neplacute!



"As minti daca as spune ca nu mai pleaca nimeni. Nu putem sti daca va veni vreo oferta buna pentru unul dintre jucatori. Suntem pregatiti din toate punctele de vedere", a adaugat tehnicianul.