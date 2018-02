Amenintari pentru Steaua inainte de primul meci oficial din 2018: "Vrem sa castigam! Speram sa fie lume la stadion!"

Gaz Metan spera sa detoneze prima bomba a inceputului de an in Liga 1

Cristian Pustai a vorbit in conferinta de presa de astazi despre primul meci oficial din 2018 ce va avea loc sambata impotriva Stelei..

''Ne propunem sa castigam, asa cum ne propunem la fiecare meci sa luam toate punctele. Vom vedea ce va fi sambata. Se anunta un meci frumos, terenul se prezinta in conditii bune, noi ne dorim victoria pentru ca incepem un nou an, iar orice punct, chiar si injumatatit, se aduna in clasament. Trebuie sa recuperam pe cat posibil in sezonul regulat pentru ca mai sunt patru etape, chiar daca avem o programare extrem de grea.



Urmeaza apoi un alt campionat, pentru ca play-out-ul, cu punctele puse in joc, cu golurile care nu se mai sterg, cu punctele care nu se mai injumatatesc, practic este un alt campionat. Ca la orice meci cu FCSB, sper sa fie si lume la stadion si noi sa facem un meci foarte bun'', a spus Pustai, vineri, intr-o conferinta de presa.

Tehnicianul s-a declarat multumit de evolutia elevilor sai in cantonamentul din Antalya, mentionand ca importanta este imbunatatirea jocului in atac.

''Sa speram ca imbunatatim calitatea jocului in atac pentru ca aici am suferit, am inscris foarte putine goluri si am castigat foarte putine meciuri. Oricum linia se va trage la sfarsitul play-out-ului. Sunt multumit de evolutia jucatorilor in Antalya, nu am avut accidentari, asa ca venim increzatori dupa o pregatire buna'', a afirmat antrenorul Gazului.

La randul sau, fundasul Valentin Cretu a spus ca un meci bun cu Steaua va da sperante mediesenilor pentru faza play-out-ului.

''Am revenit la echipa, vreau sa ajut la salvarea de la retrogradare si sa facem o treaba cat mai buna. Va fi un meci foarte greu, FCSB are o echipa foarte buna, cu jucatori de calitate care pot face diferenta in orice moment. Eu sunt insa increzator ca vom face un meci bun care sa ne dea sperante pentru play-out. Vrem sa facem meciuri cat mai bune, sa aducem cat mai multe puncte'', a spus Cretu.

Gaz Metan joaca sambata, de la ora 20,45 pe teren propriu prima partida oficiala din 2018, contra FCSB, contand pentru etapa 23 din Liga 1. Alb-negrii au adus sapte jucatori in pauza de iarna.