Lista neagra a fost scurtata de Gigi: "Am vrut sa-l impun titular, dar nu vrea Dica! Nu trec peste el!" Becali a anuntat ce jucator va primi a doua sansa la Steaua

Artur Jorge, Andrei Vlad, Dan Popescu, Vlad Achim, Daniel Benzar, Paul Szecui, William De Amorim si Catalin Golofca s-ar afla pe aceasta lista. Gigi Becali a mai taiat din numele trecute pe foaie de Ana Maria Prodan.

Tanarul portar Andrei Vlad nu pleaca, el fiind vazut drept urmatorul mare portar oferit de ros-albastrii fotbalului european. In ceea ce-l priveste pe Achim, acesta este un fotbalist util, lasa de inteles finantatorul Stelei, iar Golofca ar mai putea primi o sansa.

Pentru De Amorim, Becali a declarat ca are oferte din Coreea si Turcia. Cel mai probabil, oferta din Turcia ar putea fi de la Kayserispor, echipa pregatita de Marius Sumudica. Antrenorul roman a declarat in repetate randuri ca daca i se va ivi oportunitatea de a-l transfera pe De Amorim, jucator esential la Astra in perioada in care cei doi activau la Giurgiu.

"Pentru De Amorim am tratative in Coreea si chiar in Turcia. Pentru Golofca am oferta in Coreea. Dar este un jucator in care inca mai cred, de ce sa-l dau imprumut. Achim este un jucator de care ne mai putem folosi. Apoi, Vlad. Pai pe Vlad am vrut sa-l impun portar titular, dar nu vrea Dica. Nu trec peste peste el. Vlad e prima optiunea la noi, e un copil caruia ii dau 10.000 de euro", a declarat Gigi Becali la DigiSport.