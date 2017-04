"Am vrut sa fiu si eu fotbalist". Cum a explicat Hagi conflictul verbal cu Mario Camora, din pauza meciului cu CFR

CFR Cluj 0-0 Viitorul | Hagi o tine pe CFR la distanta, dar poate pierde primul loc, daca Steaua o bate pe CSU Craiova. La pauza, Hagi a avut un mic conflict cu Mario Camora, dar cei doi s-au impacat pana la final.

Hagi si Camora au impartit cateva vorbe dupa fluierul de final al primei reprize, cei doi fiind tinuti la distanta unul de celalalt de restul jucatorilor, precum si de Vasile Miriuta.

Pana la final, acestia s-au impacat insa, iar Hagi a explicat intr-un mod haios discutia cu fotbalistul portughez: "Am vrut sa par si eu fotbalist".

"Am vorbit cu el (n.r cu Mario Camora), am reglat-o, nu a fost nimic. El are experienta, stie sa puna presiune. Este un baiat extraordinar, un fotbalist nemaipomenit. Am vorbit asa, ne-am certat ca fotbalistii, cum se zice. Am vrut sa par si eu fotbalist", a spus Gica Hagi la finalul partidei din Gruia.

"Nu a fost nimic intre noi, nu ne-am certat. Eu am un respect deosebit pentru domnul Hagi", a spus si Mario Camora.