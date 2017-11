"Am strigat NU E STEAUA!" :) Edi Iordanescu explica ce s-a intamplat in vestiar dupa victoria cu FCSB

Edi Iordanescu a fost chemat de Ionita si compania la salutul ramas traditie in vestiarul Astrei din perioada lui Sumudica.

Edi Iordanescu a explicat astazi, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca a strigat "Nu e Steaua" in momentul in care a fost chemat de jucatori sa injure echipa cu care nu s-a ferit niciodata sa spuna ca tine.

"<<Nu e Steaua>> nu reprezinta o trivialitate! In drum spre vestiar stiam la ce sa ma astept, am anticipat momentele astea si am fost pregatit. In general nu injur, cu atat mai mult in public, ceva la care tin, si cu 20 de telefoane in jur care ma filmau."

"Nu ma credeti naiv. Daca cineva din familia mea injura Steaua, devine renegat imediat. De Steaua nu ma voi dezice niciodata, chiar daca e foarte posibil sa nu antrenez niciodata acolo. La fel si de jucatorii pe care ii antrenez. Mereu aproape de ei", a scris Edi Iordanescu pe Facebook.