"Am revazut faza la cabine, a fost fault!" Jucatorii Concordiei acuza faza de la golul 2 al Stelei! Ce spune Miriuta

Concordia 1-2 Steaua / Chiajna a trecut pe langa un rezultat mare.

Concordia Chiajna a fost aproape de prima surpriza mare din acest sezon, conducand Steaua cu 20 de minute inainte de final. Antrenorul Chiajnei, Vasile Miriuta, este sigur ca echipa va evolua din ce in ce mai bine si va pune multe probleme adversarelor in acest sezon.

"Tin sa-mi felicit baietii, am jucat aproape perfect 70 de minute. Ne-am inchis bine prima repriza, apoi am marcat acel gol frumos. Am gresit. Echipa joaca asa cum imi doresc timp de 60-70 de minute. Incet-incet crestem, s-a vazut ca echipa e pe drumul cel bun.



Nu vreau sa spun nimic pentru ca n-am vazut inca faza, nu stiu daca a fost fault, trebuia sa fim mai atenti, in minutul 88 trebuie sa fii mai concentrat.



Trebuie sa ne schimbam mentalitatea, s-a vazut o schimbare in bine. Noi am pierdut pe 2 greseli. Au venit deja 3 jucatori, au semnat. Problema e ca au jucat ultima data la sfarsitul lunii mai, sunt siguri ca ne vor ajuta" a spus Vasile Miriuta la finalul partidei.

Autorul golului, Marian Cristescu, este insa sigur ca reusita a 2-a a Stelei a venit dupa un fault al lui Gnohere.

"Am rezistat pana la acel gol egalizator care ne-a turnat plumb in ghete. Ne-am retras de tot si apoi a venit si golul 2. Trebuie sa ne gandim la meciul urmator. Trebuie sa trecem peste, sa aratam la fel cu Astra si sper sa castigam.



Am intalnit o echipa foarte buna chiar daca au fost mai multi jucatori care n-au prea jucat, dar se vede valoarea. Nu ne mai dorim sa trecem prin ce am trecut, vrem sa scapam de emotiile retrogradarii dar o luam meci cu meci.



Am revazut la cabine acea faza de la golul 2 - Gnohere l-a impins pe Tipurici, acesta din elan s-a dus in Balgradean si asa a iesit golul" a spus Marian Cristescu la Digi Sport.