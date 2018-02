"Am pierdut 40% din echipa!" Anuntul lui Dica dupa ultimele transferuri ale Stelei

Nicolae Dica a vorbit despre despartirea Stelei de Nita.

"Am pierdut 30%-40% din forta echipei", spune antrenorul, care se asteapta acum ca Vlad si Stancioiu sa faca tot posibilul pentru a-l inlocui cu succes pe goalkeeperul plecat la Sparta Praga.

"Am pierdut un jucator foarte important pentru echipa, dar si un caracter foarte frumos. Nita ar trebui sa fie un exemplu pentru toti fotbalistii. Cand am venit la Steaua ca secund era al 3-lea portar. Acum a ajuns la nationala si a plecat in strainatate pe un salariu foarte bun si pe o suma frumoasa. Doar prin munca si prin dorinta foarte mare a putut sa reuseasca.

Ma bucur ca s-a dus la mai bine. Era important pentru noi, dar n-avem ce sa facem. Acum trebuie sa avem rezultate si fara el. Poate ca am pierdut 30-40% din forta echipei. In general, un portar care are valoare ajuta foarte mult echipa. Ii avem pe Vlad si Stancioiu, stiu ce inseamna Steaua si sper ca vor avea evolutii bune. Ne vom baza pe ei in continuare. Daca vom gasi un portar de mare valoare, il com transfera. Altfel, il avem pe Niga si il vom aduce de la Clinceni. Vom vedea in continuare deca am facut bine sau rau. Portarii pe care ii avem trebuie sa profite de situatie, sa dea tot si sa reuseasca sa se impuna", a spus Dica.