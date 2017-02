"Am nume de rus, Ivan, poate acolo o sa-mi fie locul!" Starul Craiovei vorbeste despre PLECAREA din Romania

Oltenii au fost 15 mii la Severin cu Steaua si vin 2000 la Bucuresti, cu Dinamo. Ivan a vandut azi bilete la Craiova.

Ivan va fi pe teren la Dinamo - Craiova. A picat transferul in Rusia. Lokomotiv Moscova vrea sa-l ia la vara cu 3 milioane de Euro.

"Am nume de rus, Ivan, poate acolo o sa-mi fie locul!", spune Ivan.

Noua Craiova n-a castigat niciodata acasa la Dinamo. Acum, miza e calificarea in play-off. Steaua o poate scoate pe Dinamo din play off daca se va da la o parte cu Medias.



"Normal ca ne gandim si la o prestatie slaba a celor de la Steaua, la fel cum am vazut si prestatia Viitorului de la Astra", spune Nedelcearu.

"Nu cred asta. Eu cred ca Steaua va castiga la Medias", mai declara si Ivan.