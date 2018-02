"Am luat decizia de a nu mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pe o perioada nedeterminata!" Comunicatul oficial al lui Gica Hagi

Gica Hagi s-a suparat pe modul in care au fost interpretate ultimele declaratii.

Gica Hagi a vorbit in conferinta de presa de dupa partida cu Astra pentru 45 de minute despre situatia fotbalului romanesc. La 2 zile distanta, Hagi anunta ca nu va mai discuta pe acest subiect in viitor

Iata comunicatul oficial postat pe site-ul celor de la Viitorul:

"La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din Romania a fost reflectata si de catre dumneavoastra, in presa scrisa si tv.



O parte a presei a transformat opinia mea personala legata de situatia foarte grea a fotbalului romanesc in titluri tendentioase precum “Hagi se revolta“, “ataca“. “arunca bomba“, lucru care ma face sa inteleg ca pentru unii nu trebuie sa am dreptul la opinie, sa vorbesc despre situatia fotbalului romanesc, cu toate ca particip si sunt printre primii care am investit in viitorul fotbalului din Romania in ultimii zece ani.

- Ca urmare a acestor lucruri, am luat decizia de a nu mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu-ma foarte mult doar pe proiectele personale - Academia Hagi, FC Viitorul si meseria mea de Manager tehnic.



Gheorghe Hagi"