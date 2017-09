"Am inteles ca a fost penalty CLAR!" Budescu, suparat pe toata lumea: "M-ati zapacit cu nationala! Acolo n-am fost respectat"

CFR Cluj 1-1 Steaua | Stelistii sunt suparati pe Hategan si sunt siguri ca ar fi castigat daca centralul dadea 11 metri in repriza a doua, la atacul lui Nouvier asupra lui Benzar.

Budescu a vorbit si despre echipa nationala, unde spune ca nu s-a simtit respectat.

"Am fost condusi la pauza, am reusit sa revenim in repriza a doua. Daca primeam acel penalty, puteam sa castigam acest meci. Ma bucur ca am marcat, dar n-am reusit sa castigam. Am inteles ca a fost un penalty destul de clar la Benzar, daca arbitrul nu l-a dat nu mai avem ce sa facem. Mai sunt multe meciuri de jucat. CFR a avut 1000 de lovituri libere!

Nu ma intereseaza echipa nationala in momentul de fata. Am fost acolo, nu m-au respectat. M-ati zapacit cu nationala asta. Daca o sa fiu chemat, o sa merg cu placere. Acum ma gandesc la echipa de club", a spus Budescu la Digisport.