"Am innebunit. Il sun in fiecare zi: bai, cat ai fumat azi?!" :)) Dialog incredibil intre Becali si bijuteria pe care vrea 100 de milioane de euro

Becali are grija de vedetele din echipa lui Dica!

Patronul Stelei e convins ca poate da lovitura cu Florinel Coman. Il suna zilnic pentru a verifica daca fotbalistul s-a lasat sau nu de fumat. :) Becali isi protejeaza investitia. E sigur ca nimeni nu poate tine pasul cu el si il sfatuieste pe Negoita sa renunte la Dinamo.

"M-am intalnit cu Negoita acum 4-5 ani la nunta cuiva. Nu mi-a zis ce avere are. I-am spus: daca ai o avere de 100 de milioane si iti permiti sa pierzi 4-5 milioane pe an, ramai. Daca nu, sa renunti. In Romania, cine baga bani in fotbal e nebun. Da foc la bani, ii arunca. Eu aveam 40 de milioane bagate si am reusit sa ies si pe profit. Sunt eu destept? Nu exista in Romania sa castigi bani.

La mine, Dumnezeu a facut minuni. La mine e minune. La terenuri e business, aici nu e business. De exemplu... cu Coman si Nedelcu am vreo garantie ca ajung fotbalisti?100% vor fi fotbalisti? Eu pot sa pierd bani. Pe Coman il sun in fiecare zi. Bai, Florinel! Bai, nu mai fuma, am dat milioane pe tine. Eu, patron, n-am sunat in viata mea jucatorii. Pe Coman l-am sunat 3 zile la rand sa-l intreb cate tigari a fumat. Ultima data mi-a spus ca si-a aruncat pachetul pentru ca mi-a promis ca se lasa", a spus Becali la Digisport.