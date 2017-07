"Am inceput sa rad cand am vazut ca vom juca cu Milan" Mesajul lui Mangia dupa debutul cu victorie la Craiova

Craiova a batut Iasi cu 2-0.

Craiova a batut Iasiul la doar cateva ore dupa ce a aflat la tragerea la sorti ca va da peste AC Milan in turul 3 din Europa League. Italianul Mangia, castigator la debutul sau pe banca oltenilor, este fanul infocat al rivalei Inter.

"Stim ca primul meci e unul greu, e mai multa tensiune. Avem multe lucruri de corectat. Noi ne-am gandit la Iasi, acum la Chiajna si vom avea timp sa ne gandim si la Milan. Am inceput sa rad cand am auzit ca vom intalni Milan. Cand am inceput pregatirile le-am zis tututor ca vom intalni Milan. Chinezii arunca bani multi pe transferuri la Milan, au adus multi jucatori de valoare.

Nu sunt probleme in privinta lui Ivan. Nu conteaza daca saluta colegii dupa ce iese din teren. E normal sa fie tensiune...voi discuta cu el.

Baluta e un jucator de calitate, un jucator de nationala. A aratat-o si azi. Dar sunt multumit de toti jucatorii mei", a declarat Mangia la Dolce Sport.