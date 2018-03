"Am gresit ca am mers pe mana lui Mutu, Contra si Miriuta!" Presedintele lui Dinamo a dezvaluit ce i-a spus antrenorul cand au plecat Anton, Filip si Nedelcearu

Alexandru David pune esecul lui Dinamo in aceast sezon pe seama ultimilor doi antrenori.

Alexandru David spune ca Mutu, Contra si Vasile Miriuta sunt principalii responsabili pentru situatia de la Dinamo. Isi gaseste si el o vina - aceea ca le-a dat celor trei putere prea mare la echipa.

"Am gresit pentru ca am mers exclusiv pe mana antrenorului si a directorului general din acea perioada (Contra si Mutu), renuntand la regulile de organizare, care pana atunci functionasera, cu un procent destul de mare de reusita", a spus David intr-un interviu in Gazeta Sporturilor, referindu-se la faptul ca alegerile pentru transferuri n-au mai fost facute de departamentul de scouting, ci de Mutu si Contra.

"Asa au aparut in ecuatie jucatori ca Albin, ca Bokila, asa l-am dat pe Nistor sau am renuntat la niste jucatori ca Busuladzici sau Bumba."

Alexandru David a explicat si motivul pentru care au plecat jucatori importanti in ultima perioada, ca Anton, Filip, Nedelcearu sau Costache. Miriuta ar fi transmis conducerii ca are un lot suficient de puternic ca echipa sa suporte aceste plecari.

"Toate plecarile au fost facute cu acordul antrenorului. Daca nu era de acord, de ce nu a spus public atunci?! Dimpotriva, fiecare plecare era acompaniata de fraze ca: <<Avem solutii, Tati...>>", a mai spus David in Gazeta.