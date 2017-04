"Am glumit cu blaturile, castigam doua cupe sezonul asta!" Interviu cu Ionut Popa despre "minunile de pe Bega"

ACS Poli Timisoara este echipa revelatie a acestui sezon in fotbalul romanesc.

Plecata cu o penalizare record de 14 puncte in clasament, formatia banateana a recuperat miraculos deficitul si a parasit zona echipelor amenintate cu retrogradarea in esalonul second. In plus, timisorenii sunt calificati in finala Cupei Ligii, care se va desfasura pe 20 mai in compania lui Dinamo, si vor juca diseara, la Giurgiu, contra Astrei, meciul tur din semifinalele Cupei Romaniei. Ionut Popa (64 de ani), principalul artizan al “Minunii de pe Bega”, a vorbit cu Sport.ro despre dificultatile pe care echipa sa le-a invins de-a lungul unui sezon memorabil.

Care ar fi secretul “Minunii de pe Bega”?

Nu stiu daca e chiar o minune si daca e una, nu am infaptuit-o noi, Dumnezeu ne-a ajutat. Daca scapam de retrogradare si castigam un trofeu, atunci chiar putem vorbi de o minune! Toti imi pun intrebarea asta si nu stiu ce sa raspund… Am muncit cu totii si ne-am rugat ca Dumnezeu sa ne ajute. Si cand a fost mai greu si cand a fost mai usor, noi am depus aceeasi munca. Jucatorii au acceptat sa faca ce vrem noi, multi dintre ei au fost dati afara de fostii antrenori, eu i-am readus la echipa. Sunt 5-6 jucatori care anul trecut nu prea jucau, eu i-am adus pentru ca nici nu mai stiam cum sa fac ca sa completez lotul. Nu aveam bani, nu aveam alte solutii si am luat jucatorii care fusesera dati afara. Croitoru, Scutaru, Popovici, Poparadu… Jucatori pe care nu contasera antrenorii in campionatul trecut.

La ce va gandeati cand ati aflat ca incepeti sezonul cu o penalizare de 14 puncte?

La inceput nici nu ne gandeam la penalizarea de 14 puncte, pentru ca nu eram in Liga 1. Noi eram pregatiti pentru Liga a 2-a, aveam doar -6 puncte si in liga secunda am zis ca le recuperez in doua jocuri si incep de la zero in etapa a 3-a, maxim a 4-a. Am aflat de -14 si de Liga 1 cu trei zile inainte sa jucam cu Dinamo si noi nu eram nici pregatiti, facusem pregatirea pe un teren din Timisoara toata vara, nu am fost in cantonament niciunde, nu am adus jucatori… Si asa am inceput campionatul. Ca sa nu mai spun ca in primele 5 etape am dat doar doua goluri si nu am reusit sa facem un punct! Nu credeam nici eu, nici jucatorii ce urma sa se intample.

Cand a venit declicul?

Dupa prima victorie, care a adus pentru noi curajul de a indrazni mai mult. Dar si dupa acea prima victorie, 3-2 cu CSU Craiova, oricum nu castigasem puncte, doar am redus din deficit… Noi eram la -11, alte echipe deja castigau, faceau puncte. Era distrugator, descurajator din toate punctele de vedere. Dar am stat cu gura pe ei ”hai, ca se poate!” , “hai, sa incercam!”, “nu ne taie nimeni capul!”, lozinci de genul asta.

Timisoara e cel mai bun exemplu ca se poate face treaba buna si cu bani putini?

Noi intelegem situatia si o acceptam ca atare. Sper sa se imbunatateasca si la noi… Pentru ca avem si noi 2-3 luni restanta, dar in continuare ne gandim ce putem face noi pentru club, pe teren, pentru clasament. Baietii au acum mai multa incredere si stiu ca pot obtine si ei “material” mai mult la atingerea obiectivului. Daca ating obiectivul se declanseaza niste clauze contractuale si primesc niste bani. Normal ca trag pentru asta…

Spuneati, mai in gluma, mai in serios, ca va ganditi sa faceti "blaturi" in Cupa Romaniei si in Cupa Ligii, ca sa mai aveti un moment de odihna…

Bine, a fost sub forma de gluma. Si astazi, cu Astra, ne lipsesc 5-6 titulari. Eu nu menajez pe nimeni, nu inseamna ca nu vreau eu sa ii bag, dar au inceput sa apara accidentarile. A fost o perioada foarte grea, in ultimele 24 de zile am jucat, in medie, cam la 4 zile. Iar intr-o perioada de 9 zile am jucat patru meciuri, dintre care prelungiri cu CFR Cluj. Ne-a dat peste cap, nu mai puteam sa respiram! Nu mai stiam ce sa facem - refacere, o pauza, o miscare usoara… Nici lotul nu este foarte mare, pentru ca noi ne bazam pe 15-16 jucatori, plus juniori. Am ajuns sa jucam la ritm de Premier League, exact ca in Anglia, dar nu avem loturile, terenurile si conditiile de refacere pe care le au englezii.

Puteti face inca o surpriza cu Astra, ca sa ajungeti si in finala Cupei Romaniei?

E greu sa facem lucrul asta, dar ne jucam sansa. Speram intr-un rezultat cat mai bun astazi, ca sa ne putem permite in retur sa mai speram. In Cupa, lucrurile se schimba, daca ne ia adversarul de sus, va avea surprize. De mult Timisoara nu a mai avut parte de o finala, e o performanta si o bucurie ca am ajuns in finala Cupei Ligii.

Nu va zic aradenii ca sunteti tradator?

Ma mai fac tradator, dar ce sa fac! Am niste prieteni din Arad, care sunt utisti adevarati si care imi trimit tot timpul mesaje si imi spun ca “Domne, daca retrogradeaza Poli iti facem statuie aici!”. Acum imi zic “Mister, s-a cam dus dracu’ statuia aia. Ce facem cu ea?”. Eu nu tin cont de aspectul asta, am fost la UTA, mi-am facut datoria ca in fiecare loc in care am fost. Sunt antrenor profesionist, trebuie sa imi vad de treaba mea, nu de intentiile sau dorintele altora.

Exista vreo echipa favorita certa pentru castigarea titlului in Liga 1?

Am fost la meci aseara, la FCSB - Viitorul. Rezultatul e nedrept, Steaua trebuia sa castige la 5-6 goluri diferenta. Nu cred ca au mai avut atatea ocazii in vreun joc in acest sezon. Dar uite cum e fotbalul, te pedepseste! Eu tot pe Steaua o vad campioana. Sunt la mana lor, mai castiga doua meciuri si sunt campioni. Au lot bun, trebuie doar sa se rodeze. Uitati-va ca Tamas, fotbalistul meu favorit din Liga 1, este rezerva la ei! Daca nu mai ramane acolo, il astept la Timisoara cu bratele deschise.

In sezonul urmator cresc si pretentiile conducerii?

Iti dai seama ce se intampla daca noi nu plecam de la -14? Eram in play-off! Cred ca vor creste si ambitiile, dar deocamdata ne gandim doar la salvarea de la retrogradare si dupa aceea ne vom face calculele.

Dumneavoastra ati fi pregatit sa preluati o echipa cu pretentii?

Normal, pentru ca orice antrenor isi doreste acest lucru. Am avut si eu la un moment dat, acum vreo 8 ani, un contact cu Steaua, dar nu s-a realizat. Trebuia sa vin eu si a venit altul. Parca ne-au ascultat telefoanele! Unii antrenori se plang de presiunea de acolo, pentru altii ar fi o descatusare. Sa treci de la un club unde culegi jucatorii si altul unde iti alegi jucatorii… Sa vii de la un club unde nu ai bani, la altul unde se pot face ce transferuri vrei, e o diferenta mare. Acum intru in mall si ma uit la vitrine, acolo as avea si eu un card pentru cumparaturi in buzunar.

Cum arata jucatorul Ionut Popa?

Am jucat in Liga a 2-a, in ligile inferioare, la Vagonul Arad, Aurul Brad, Victoria Ineu… Bine, Liga a 2-a insemna atunci altceva, era poate peste nivelul Ligii 1 de acum. M-au chemat in Divizia A la Jiul, la Bihor, la UTA, dar ma preferat sa raman unde eram.

Sunteti un mare fan Real Madrid. Castiga Liga Campionilor in acest an?

Real Madrid este echipa tuturor oamenilor care iubesc fotbalul adevarat. Este echipa trecutului, momentului si viitorului! Este o echipa unica la nivel mondial pentru folozofia sa si pentru ce face in teren, in ciuda tuturor opozantilor. Nu se poate compara cu nicio alta echipa. Acum i-a batut Barcelona, dar se mai intampla, pentru ca il au pe Messi… Bine, si arbitrii iubesc si respecta Realul! Ce, nu as vrea sa fiu si eu arbitrat diseara cu Astra cum au fost ei arbitrati cu Bayern!