"Am gasit un club afectat!" Conditia anuntata de Contra la prezentare ca sa ramana din vara la Dinamo

Cosmin Contra a fost prezentat oficial astazi la Dinamo.

Contra a declarat la prezentare:

"Am venit sa muncesc, am venit sa incerc cat mai repede sa castig acest meci de maine, meci foarte important. Am acceptat aceasta provocare, este o provocare, ma cunosc si stiu ca imi plac provocarile."

"Asta este destul de dificila. Am incredere in mine si in stafful adus, am incredere in jucatori, Dinamo are o echipa buna, poate sa isi indeplineasca obiectivele, dar avem nevoie de un rezultat favorabil maine"

"Avem o intelegere pentru anul viitor, daca ne atingem obiectivele. Dar ala e un alt an, alte discutii, am vrut sa fac pe 3 luni acum de competitie. E o intelegere si pentru la anul."

"Am gasit un club destul de afectat si de demiterea lui Andone"

"Sper sa fiu antrenorul care o duce pe Dinamo in playoff si care castiga cele doua competitii"

"Problema de lot? Branescu e in Italia, are o problema la genunchi. Vom vedea decizia celor de la Juventus in legatura cu el"

"Presiunea mea va fi sa castig toate meciurile"

"Am incercat sa fac antrenamente ca sa aplic cateva idei pe care le am ca antrenor, ca jucatorii sa le prinda cat mai repede"

"Nu cred ca vom mai aduce jucatori, decat daca avem probleme medicale. Inteleg ca mai putem lua doar jucatori liberi de contract"

"Cine face cum spun eu va juca. Cine nu, va sta in tribuna si se va uita cum colegii sai castiga meciurile"

"Am vorbit cu Ioan Andone, da"



"Am incercat sa strang cat mai multe informatii in ultimele doua zile. Nu este usor sa faci asta intr-un timp atat de scurt"

"Rivaldinho? E bine, cum sa fie. E Rivaldinho. Trebuie sa se adapteze. Nu e usor pentru un baiat tanar sa vina din America de Sud si sa se adapteze la clima de aici. Am vorbit cu Danciulescu, i-a fost greu in primele zile, a avut degeraturi la picioare"