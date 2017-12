"Am fost sunat din Turcia pentru Alibec! Daca il dau, platesc clauza lui Baluta!" Anuntul facut de Gigi Becali despre transferurile Stelei! Il vrea si pe Grozav

Gigi Becali spera in continuare intr-o revenire a lui Denis Alibec.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a anuntat in direct la Pro X suma pe care o cere in aceasta iarna pentru Denis Alibec.

"Azi am primit un telefon din strainatate. M-au intrebat care e pretul lui Alibec. A fost un telefon din Turcia. Le-am zis ca am avut oferta de 7 in vara, acum vreau 5. M-a sunat directorul sportiv al unui club din Turcia.



Daca il dau pe Alibec cu 5 milioane, ii platesc clauza lui Baluta. Ca eu nu dau din banii mei, dau din banii pe care ii castig. Eu sunt prost, asa zic unii, dar eu iau din banii pe care i-am luat pe Stanciu, din milioanele de la UEFA...



Asa e, nu ma pricep la fotbal, dar uite... Eu i-am dat un SUV, nu l-am intrebat unde se duce. Mi-a zis ca el are masina in service. Daca s-a dus la munte, foarte bine. Pe Alibec nu il dau cu 3 milioane. Eu inca mai cred in el!



Am vorbit cu el, i-am demonstrat ca nu am nimic cu el. I-am dat un SUV, ca nu avea masina sa mearga. I-am zis ca dragostea mea pentru el inca exista, dar ca echipa nu sta dupa el. Mi-a promis ca isi da restart si ca o sa se antreneze cum trebuie", a spus la Ora Exacta in Sport.

Il vrea si pe Grozav

Steaua il vrea si pe Gicu Grozav, cel care se desparte de Karabuk. Internationalul roman este insa la un pas sa semneze cu CFR Cluj.

"Pentru Baluta am oferit 2,5 milioane, dar au refuzat. Ei incearca sa imi zgandareasca orgoliul, sa dau 3 milioane, dar nu o sa dau. Cu Nemec inca nu pot sa spun, el e dorinta. Cu el nu am mai reluat. La Omrani pot sa zic pentru ca am vorbit cu impresarul acum 3 zile. La Nemec, cu cat trece timpul, cu atat e mai bine pentru mine.



Cu Grozav am vorbit aseara. Mi-a zis ca ii pare rau, ca ar fi venit din vara, ca a jucat gratis 5 luni la turci. Acum mi-a zis ca nu mai are acelasi impresar" a mai spus Becali.