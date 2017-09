"Am fost la arbitri si i-am felicitat! Le-am multumit pentru cum au arbitrat!" Ce spune Iuliu Muresan dupa 1-1 cu Steaua

CFR 1-1 Steaua | Iuliu Muresan crede ca rezultatul din derby ar trebui sa le multumeasca pe ambele echipe.

Presedintele CFR-ului spune ca presiunea pusa pe Ovidiu Hategan nu l-a impins pe arbitrul partidei catre erori si recunoaste ca l-a felicitat pe central la finalul jocului.

"A fost un meci de lupta, am jucat mai bine ca Steaua, nu sunt subiectiv. Si inainte de gol am avut doua ocazii mari. In final, rezultatul este echitabil. Echipele au fost usor agresive, la limita regulamentului. Ma multumeste rezultatul, ne mentine la 4 puncte de locul 2. Poate intra si Astra in lupta pentru titlu, poate si Craiova, poate Dinamo. Dar e devreme sa vorbim despre titlu, mai e foarte mult pana la castigarea campionatului. Am mers si i-am felicitat pe arbitri pentru cum au arbitrat. Toata lumea face greseli, dar nu comentez, a fost bine.

Dan Petrescu a vrut sa stea in tribuna fara lume multa langa el, a stat intr-o cabina de transmisie, alaturi de Bilasco. A trait meciul foarte intens, s-a consumat mult. Se trimit prea usor antrenorii in tribuna. Nu cred ca o sa se vorbeasca de arbitraj dupa meciul asta. A fost un meci de foarte mare implicare, nu puteau fi realizari exceptionale pentru ca echipele sunt apropiate.