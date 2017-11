"Am facut tot felul de experimente si asta ne-a costat! N-am jucat nimic azi!" ATACUL lui Budescu dupa 0-2 cu Astra

Astra 2-0 Steaua | Budescu e distrus dupa infrangerea contra fostei sale echipe.

Atacantul spune ca Steaua n-a jucat nimic in aceasta seara si ca echipa plateste pentru experimentele facute cu formula de echipa in ultimul timp.

"Am facut un joc prost si am pierdut. Nu stiu daca e criza, dar mai vin si astfel de momente in viata unei echipe. Eram intr-un moment bun, dar am facut experimente si ne-a costat acest lucru. Nu am jucat nimic in aceasta seara. Avem foarte multi accidentati, suntem si obositi. Trebuie sa castigam meciurile care au mai ramas. Nu am stiut sa gestionam perioada buna prin care am trecut", a spus Budescu la Digisport.