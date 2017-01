"Am doua oferte pe mail!" Torje anunta de ce NU exista nicio sansa sa ajunga la Dinamo in aceasta iarna

Dinamovistii au incercat sa-l ia pe Torje in aceasta iarna, dar transferul a picat.

Torje spune ca Terek nu a fost de acord sa-l lase imprumut la Dinamo. Rusii au cerut un milion de euro pe el.

"S-a vorbit mult despre posibilitatea ca eu sa merg la Dinamo. E greu, pentru ca cei de la Terek nu vor sa ma lase imprumut. Ca sa plec definitiv, trebuie sa se dea 1 milion de euro. Am vorbit cu oficialii rusi, nu vor sa ma lase sub nicio forma sa plec liber sau sub forma de imprumut. O sa ma prezint la antrenamente"

"Eu am vorbit cu Adi din noiembrie si i-am spus ca as veni cu cea mai mare placere si cu inima deschisa. Trebuiau sa se inteleaga cluburile, dar din ce mi-a transmis conducerea, lucrurile sunt clare: vor doar sa ma vanda, pentru suma pe care v-am spus-o"

"Am pe mail doua alte oferte, care indeplinesc 70% din ce vor rusii. Mi-au spus ca nu e suficient, ca vor sa recupereze toti banii dati pe mine".

"Am pierdut echipa nationala. Nu stiu ce s-a intamplat, de ce nu am fost bagat la Terek. Antrenorul mi-a zis sa stau linistit, ca voi juca. Dar nu m-a introdus", spune Torje pentru DigiSport.