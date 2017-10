"Am discutat aseara toata noaptea cu primarul!" :)) Ionut Popa este gata sa plece de la ACS Poli dupa infrangerea cu 7-0 cu Steaua

Antrenorul celor de la ACS Poli Timisoara spune ca numarul mare de absente i-a fost fatal echipei sale in partida de pe National Arena.

Steaua 7-0 ACS Poli Timisoara / Cea mai mare diferenta de scor din acest sezon din Liga 1 l-a pus pe ganduri pe Ionut Popa, cel care a declarat ca este posibil sa paraseasca echipa dupa acest rezultat.

"Nu poti sa te linistesti dupa un asemenea meci. In ultimele cinci meciuri ne-au lipsit 5-6 titulari. Toti erau mijlocasi cei care au stat in aparare. Zic ca prin disparitia lui Draghici nu o mai bagam in poarta. Cand iti lipsesc 5-6 esti terminat. Eu am inceput fotbalul la Timisoara, desi fac naveta zilnic la Arad. Vin la suporterii astia putini si adevarati. Am si o relatie cu primarul orasului si mi-e jena sa ma dau la o parte. Trebuie sa o scot la capat, nu am alta optiune.



Trebuie sa inventez ceva, e greu, foarte, foarte greu. Dar ce sa faci? Sa te dai la o parte? Sambata a fost primarul la antrenament, am discutat aseara toata noaptea cu dansul, asta a fost apararea, am avut si un debutant. Nu e nicio problema (n.r. referitor la plecarea de la ACS Poli). Daca vine altul cu atat mai bine. Daca sunt nemultumiti cei din conducerea Timisoarei... dar va spun ca nu sunt mai nemultumiti decat mine. Sunt jucatori precum Draghici, seroni si Canu care vor mai sta departe cel putin trei saptamani.



Nu mi s-a facut nicio promisiune in privinta lotului. Se pot intampla multe, dar e greu, dar am trecut pe la Poli prin momente la fel de grele si am iesit la liman. Jucatorii vor arata o alta fata a echipei. Cel mai bun jucator e cel care nu joaca, asa ca eu le-am dat posibilitatea celor care nu au jucat, dar nu au demonstrat" a spus Ionut Popa pentru Prosport.