"Am crezut ca iau 12 milioane pe ei! Merg tot mai prost" Prima mutare in echipa COMANDATA de urgenta de Becali

Gigi Becali a vorbit despre o noua schimbare in echipa lui Reghe, dupa egalul de la Medias.

Becali nu mai vrea sa ii vada la inchidere de acum pe Muniru si Pintilii impreuna: "Pintilii si Muniru nu vor mai fi pe teren amandoi impreuna"

Becali este pesimist in privinta titlului: "Nu ma mai gandesc la campionat, nu cu jocul asta. Hagi campion? Pai cine sa-l ia. Eu nu am cu cine sa-l iau. Steaua, atat de slaba... nu am mai vazut echipa"

Acesta l-a criticat pe Reghe pentru ca nu a reusit sa ii faca pe De Amorim si Boldrin sa dea randamentul de la Astra:

"De Amorim, cand a venit de la Astra, am zis ca iau 8 milioane pe el. E din ce in ce mai prost. Pe Boldrin am zis ca iau 4 milioane. Din ce in ce mai prost acum. E o problema, tehnica, nu stiu, nu pot sa-mi dau seama ce.", a spus Becali la Sport.ro