"Am batut liderul, acum urmeaza Genk!" Budescu si Teixeira promit un meci URIAS joi, in direct la ProTV

Astra 1-0 Viitorul / Dupa ce au batut liderul, jucatorii campioanei Astra se gandesc la partida cu Genk de joi, ora 22.00, in direct la ProTV!

Autorul unicului gol al meciului cu Viitorul, Filipe Teixeira, a laudat viitorul.

"A fost un meci greu, nu din intamplare sunt pe primul loc. Astazi cred ca am fost peste ei, am facut pressing si a iesit pana la urma. Sunt fericit!



Trebuie sa ne indeplinim obiectivul in campionat, sa intram in play-off. Acum urmeaza meciul cu Genk.



Daca vom castiga urmatoarele 3 meciuri, zic ca ne batem la titlu" a spus Teixeira la Digi Sport.

Budescu a ratat o ocazie mare, singur cu portarul, chiar in ziua in care a implinit 28 de ani. Victoria l-a facut sa uite ratarea.

"Unul dintre cele mai frumoase cadouri, ma bucur ca am castigat, am dominat jocul. Ne gandim deja la meciul cu Genk, trebuie sa mergem acolo si sa castigam si sa ne calificam.



Chiar daca am castigat in aceasta seara nu suntem calificati in play-off. Viitorul are o echipa frumoasa, dar in aceasta seara zic ca am castigat meritat" a spus Constantin Budescu la Digi Sport.