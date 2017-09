"Am avut o discutie barbateasca!" Sumudica a fost sunat de Dica! Ce i-a spus antrenorului Stelei

Marius Sumudica a negat din nou ca ar dori sa revina in Romania, la Steaua.

Marius Sumudica a negat ca l-ar fi criticat pe Nicolae Dica si ar fi pus presiune pe acesta declarand ca "ar fi o rusine o ratare a calificarii in primavara europeana". Sumudica a dezvaluit ca a vorbit la telefon cu antrenorul Stelei pentru a lamuri situatia.

"M-a sunat vreo 3 zile, eu nu stiam numarul lui de telefon. L-am sunat inapoi, am avut o discutie barbateasca. I-am spus ca nu se pune problema sa vina la FCSB, comentariile mele nu erau pentru a agita. Dar nu l-am criticat pe Dica, nu am iesit sa fac observatii, am vorbit doar pentru ca am antrenat o parte din acesti jucatori.



E foarte greu de gestionat un astfel de vestiar, eu stiam acest lucru. A fost o discutie de 10 minute si ne-am despartit in relatii bune" a spus Marius Sumudica la Pro X.

Antrenorul celor de la Kayseri a vorbit si despre inlocuitorul sau de la Astra, Edi Iordanescu: "El este formator de echipe, eu nu am rabdare sa fac asta. Il felicit, cei de la Astra au luat decizia cea mai buna. Pacat ca nu au reusit sa treaca mai departe in Europa, cred ca Oleksandrya era o adversara de eliminat si rezultatele din anii precedenti le-ar fi dat posibilitatea sa fie cap de serie. Dar jos palaria pentru ce face Edi Iordanescu la Astra" a mai spus Sumudica.