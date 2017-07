"Am avut multa sansa!" Declaratia incredibila a lui Costel Enache dupa ce a invins-o pe Dinamo

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Dinamo 0-1 FC Botosani / Dupa 2 etape, cei de la FC Botosani sunt revelatia Ligii 1! Ei au reusit sa incurce 2 favorite la titlu, obtinand un succes neasteptat pe National Arena in fata lui Dinamo.

Antrenorul oaspetilor, Costel Enache, a surprins dupa meci laudand-o pe Dinamo pentru prestatie in ciuda faptului ca echipa lui Cosmin Contra a pierdut meciul.

"Am meritat cu prisosinta victoria. Am avut sansa, ceva mai multa, insa am profitat. Lucrurile sunt in formare, toate echipele cauta varful de forma, solutiile ideala. Noi avem un avantaj cu omogenitatea. E ok dupa primele 2 etape dar sunt doar 2 meciuri.



Dinamo a avut ocazii, nu cred ca au fost cu gandul in alta parte. Poate ca a fost o zi mai putin fasta pentru ei. Sunt sigur ca vor face lucruri frumoase cu aceasta atitudine" a spus Costel Enache la Digi Sport.

"Am avut noroc in prima repriza, in a doua parte am avut si noi ocazii, ma bucur ca am marcat si am castigat. Au sansa lor (cu Bilbao), sunt sigur ca suporterii vor veni in numar mai mare. La fel si noua nu ne dadea nimeni nicio sansa.



Ma bucur ca am marcat si am castigat. Este prima victorie, suntem fericiti. Am avut 2 meciuri grele cu CFR Cluj si Dinamo si am luat 4 puncte" a spus marcatorul golului, Golofca.